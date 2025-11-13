Buvęs Jonavos tarybos narys Žilvinas Galimovas liko nuteistas „čekiukų“ byloje

Kaip ketvirtadienį pranešė teismas, konstatuota, kad Ž. Galimovas, eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, siekdamas asmeninės turtinės naudos ir turėdamas tikslą pasisavinti tarybos nario veiklai avansu skirtas lėšas ir sistemingai klastojo dokumentus.
Nuteistasis ir jo gynėjas vadovaudamiesi nutartimi, kuria Jonavos rajono savivaldybės merui Mindaugui Sinkevičiui byla buvo nutraukta, prašė baudžiamąją bylą nutraukti ir Ž. Galimovui.
Teismas nurodė, kad buvusio tarybos nario elgesys buvo tyčinis, akivaizdžiai peržengiantis jo, kaip savivaldybės tarybos nario, teisėto veikimo ribas.
Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija Ž. Galimovo kasacinį skundą atmetė.
LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
BNS rašė, kad gegužę Apeliacinis teismas buvusį tarybos narį paliko nuteistu, tačiau jam buvo sumažinta bauda, nes kai kurias išlaidas teismas pripažino kaip pagrįstas. Politikas taip pat neteko tarybos nario mandato.
Vietoje 15 tūkst. eurų Jonavos tarybos nariui skirta 10,3 tūkst. eurų bauda. Anot Apeliacinio teismo, ši suma atitinka pasisavinto turto vertę.
Ž. Galimovui Apeliacinis teismas taip pat paliko apygardos teismo skirtą baudžiamojo poveikio priemonė – jam uždrausta trejus metus būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Nusikaltimus Ž. Galimovas vykdė per 2019–2023 metų kadenciją.
Teismas Apeliaciniam teismui pabrėžė, kad nežinojo ir negalėjo suprasti, jog jo veiksmai yra neteisėti, nes veikė pagal ilgametę savivaldybėje nusistovėjusią praktiką, pagrindžiant tarybos narių patirtas išlaidas, teismas privalo vadovautis įstatymu, o ne susiklosčiusia ydinga praktika, ar vertinti, kad neteisėtų veiksmų kontrolės ar prevencijos trūkumas panaikina asmenų baudžiamąją atsakomybę.
