Teismui perduota Jonavos politiko Erlando Andrejevo „čekiukų“ byla

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 metais E. Andrejevas, eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas transporto ir telefono ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas teikdamas savivaldybės buhalterijai, galimai pasisavino jam patikėtą svetimą, Jonavos rajono savivaldybės administracijai, priklausiusį turtą – 12,2 tūkst. eurų. Įtariama, kad dalis išlaidų buvo apmokėtos pasinaudojant įmonei priklausančia verslo kortele.
E. Andrejevas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas, siekdamas sau turtinės naudos. Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Jonavos rajono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams.
