Aukštesnysis teismas atmetė apeliacinį Gintauto Lukošaičio skundą „čekiukų“ byloje

G. Lukošaitis į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą turės grąžinti 11 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Šiaulių apylinkės teismas.
Aukštesnės instancijos teismo nutartyje nurodoma, kad nėra pagrindo tenkinti apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes.
Balandžio 29 dieną Šiaulių apylinkės teismas visiškai tenkino viešąjį interesą ginančios Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ieškinį G. Lukošaičio byloje dėl nepagrįsto praturtėjimo.
G. Lukošaitis į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą turės grąžinti 11 tūkst. eurų, kurie jam buvo nepagrįstai išmokėti vykdant tarybos nario veiklą 2019–2023 metais. Be to, priteistos ir 5 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Teismas konstatavo, kad G. Lukošaitis nepagrįstai praturtėjo savivaldybės sąskaita, piktnaudžiaudamas jam suteikta teise ir pažeisdamas sąžiningumo, teisingumo bei skaidrumo principus. G. Lukošaičiui nepagrįstai buvo kompensuoti tūkstančiai eurų už degalus ir už transporto priemonės priežiūrą, remontą bei kitas paslaugas.
