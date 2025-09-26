Buvo evakuotas Kauno „Akropolis“ – ugniagesiams pranešta apie sužeistą žmogų 

Liudininkai pasakojo, kad apie evakuaciją skelbta per garsiakalbius, akcentuota, kad tai – ne mokymai.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie pavojų gautas 16.20 val.
Pranešta, kad uždūmintos restorano patalpos. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai ėmėsi žvalgybos.
„Galimai degė aliejus. Suveikė automatinė gesinimo sistema. Mums atvykus gaisro nebuvo. Iki mūsų atvykimo apsaugos darbuotojai organizavo žmonių evakuaciją iš prekybos centro. Negaliu pasakyti, ar jau įleidžiami žmonės“, – teigė budėtojas.
Jis pridūrė, kad buvo pranešta, jog yra vienas nukentėjęs žmogus, bet ši informacija kol kas nepatvirtinta.
Pasak BNS, apsaugos darbuotojai ugniagesiams pranešė, kad nukentėjęs žmogus išvežtas į ligoninę.
Suveikė priešgaisrinė signalizacija viename iš restoranų.
„Akropolio“ atstovai dėl įvykio pateikė komentarą.
„Šiandien 16.13 val. Kauno „Akropolyje“ suveikė priešgaisrinė signalizacija viename iš restoranų. Nedelsiant informuotos tarnybos ir įvykdyta pastato evakuacija. Gaisras buvo užgesintas. Dėkojame pareigūnams ir apsaugos darbuotojams už greitą reakciją ir darbą. Toliau bendradarbiaujame su tarnybomis, vykdome jų nurodymus. Kai bus daugiau informacijos, pranešime“, – portalui kauno.diena.lt atsiųstame pranešime rašė Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė.
Papildyta 19 val. „Norime padėkoti tarnyboms ir apsaugos darbuotojams už greitą reakciją šiandienos įvykio metu. Pareigūnai patvirtino, kad gaisras užgesintas, evakuacija atšaukiama, prekybos centras vėl priima lankytojus. Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų“, – 19 val. pranešimą papildė B. Kuodytė.
