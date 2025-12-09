 „Čekiukų“ byla dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo Birštono savivaldybėje perduota teismui

„Čekiukų“ byla dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo Birštono savivaldybėje perduota teismui

2025-12-09 08:55
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje dabartinė Birštono savivaldybės tarybos narė Jurgita Šeržentienė ir buvęs minėtos savivaldybės tarybos narys Audrius Šeržentas kaltinami sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.

„Čekiukų“ byla dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo Birštono savivaldybėje perduota teismui / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.

Baudžiamosios bylos duomenimis, J. Šeržentienė, 2019–2023 metais eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama, suklastojo tikrus dokumentus, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.

Birštono savivaldybės tarybos narė J. Šeržentienė savivaldybės buhalterijai pateikdama, manoma, suklastotus dokumentus – tarybos narės išmokų avanso apyskaitas – apgaule įgijo 4,6 tūkst. eurų.

Tyrimo duomenimis, A. Šeržentas, 2019–2023 metais eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suteikiančia teisę gauti išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, skirtas išmokas. Manoma, kad buvęs tarybos narys sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindamas duomenis apie realiai nepatirtas kuro įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.

Įtariama, kad A. Šeržentas, būdamas Birštono savivaldybės tarybos nariu, klastodamas dokumentus, apgaule pasisavino 5,1 tūkst. eurų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmams.

