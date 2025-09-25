„Čekiukų“ istorijoje figūruojantis Bucevičius: nelabai gerai jaučiuosi

„Nelabai gerai jaučiuosi“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė S. Bucevičiaus, paklaustas, kaip jaučiasi prieš balsavimą dėl jo neliečiamybės panaikinimo.
Tiesa, „aušrietis“ tvirtino pasiruošęs savo teises ginti toliau.
„Aš pasiruošęs esu toliau bendradarbiauti su tyrėjais ir ginti savo teises“, – sakė jis.
Aš pasiruošęs esu toliau bendradarbiauti su tyrėjais ir ginti savo teises.
S. Bucevičius neslėpė manantis, kad už galimai daugiau negu 800 eurų pasisavinimą jo atžvilgiu baudžiamoji atsakomybė neturėtų būti taikoma. Be to, pasak politiko, jis galėtų pagrįsti apie 300 eurų siekiančias išlaidas, dalį jų esą jau grąžino.
„Ar reikalingas toks procesas, koks dabar yra? Manau, kad ne“, – dėstė parlamentaras.
Seimas ketvirtadienį balsuos dėl S. Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo.
Antradienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą su prašymu leisti patraukti atsakomybėn minėtą parlamentarą, kuriam siekiama pareikšti įtarimus „čekiukų“ byloje. Politikas sutinka, kad jo imunitetas būtų atimtas supaprastinta tvarka.
Kaip numato Seimo statutas, parlamentarui sutinkant, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Prokuratūros duomenimis, S. Bucevičius, 2019-2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 4 išlaidų ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu, o 7 juridinių, 6 fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir 1 užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Anot generalinės prokurorės N. Grunskienės, šie galimai suklastoti dokumentai buvo pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, o S. Bucevičius, įtariama, pasisavino apie 819 eurų.
S. Bucevičiui siekiama pareikšti įtarimus dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, svetimo turto pasisavinimo ir piktnaudžiavimo.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Naujausi komentarai