Chaosas keliuose – vėjas vertė medžius: ugniagesiams – virtinė iškvietimų

Gruodžio 27-ąją pranešimų banga prasidėjo vidurdienį
12.45 val. Krakių seniūnijoje, Girynės kaime, Draugystės gatvėje, ant kelio buvo nuvirtęs medis – jis supjaustytas, važiuojamoji dalis nušluota.
13.41 val. Kaune, Šilainių plente, taip pat gautas pranešimas apie nuvirtusį medį – situacija sutvarkyta operatyviai.
15.23–15.24 val. pranešimai pasiekė iš Kauno rajono: Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Šolių kaime, medis krito ant važiuojamosios dalies, o Romuvos ir Vytauto gatvių sankirtoje medis užvirto ant elektros laidų. Pastaruoju atveju darbus buvo galima tęsti tik atjungus elektros tiekimą – tuo pasirūpino ESO.
Tuo pat metu Kalvarijos savivaldybėje, Sangrūdos seniūnijoje, Gazdų kaime, nulūžusi medžio šaka ne tik užtvėrė kelią, bet ir nutraukė elektros laidą. Pavojinga vieta aptverta STOP juosta, apie gedimą informuotas ESO.
Vėliau tą pačią dieną, 14.35 val., Šakių rajone, Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, nuo kelio taip pat šalintas nuvirtęs medis.
Vakare, 23.14 val., Kalvarijos seniūnijoje, Raudeniškių kaime, medis buvo užvirtęs ant važiuojamosios dalies ir nutraukęs elektros laidus. Ugniagesiai medį pašalino, apie elektros tiekimo sutrikimą informuotas ESO.
Gruodžio 28-osios naktį ir paryčiais gelbėtojų darbas tęsėsi
00.23 val. Prienų rajone, Šilavoto seniūnijoje, nuo kelio pašalintas dar vienas nuvirtęs medis.
02.37 val. Jurbarko rajone, Smalininkuose, dėl stipraus vėjo miestelio stadione nuvirto apie 5 metrų ilgio mūrinė siena. Pavojinga teritorija aptverta STOP juosta.
03.06 val. Kaune, Rytų ir Pašilės gatvių sankirtoje, gautas policijos pranešimas, kad medis yra pavojingai užvirtęs ant elektros laidų. Atvykus ugniagesiams, vieta aptverta STOP juosta, nes darbų atlikti be elektros atjungimo nebuvo galima. 05.03 val. gavus pranešimą, kad elektros tiekimas atjungtas, ugniagesiai, pasitelkę gatvių apšvietimo bokštelį, saugiai pašalino ant laidų užvirtusią medžio šaką.
06.46 val. dar vienas pranešimas gautas iš Kulautuvos miestelio – medis buvo nuvirtęs ant kelio ir trukdė eismui.
Visais atvejais dirbo PAGD prie VRM Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai. Laimei, žmonės nenukentėjo, tačiau gyventojai raginami išlikti budrūs, ypač esant stipriam vėjui, vengti stovėti po medžiais ir apie pavojus nedelsiant pranešti atsakingoms tarnyboms.
