Ugniagesiai pranešė, kokių iškvietimų pirmąjį naujų metų savaitgalį sulaukė daugiausiai

Ugniagesiai skelbia, kad per tris dienas gesino 37 gaisrus ir atliko 148 gelbėjimo darbus.
Ankstų šeštadienio rytą ugniagesiai gaisre išgelbėjo žmogų. Tądien, po 4 val., Biržų rajone, Papilio seniūnijoje, Papilio miestelyje, gaisras kilo gyvenamajame name. Ugniagesiai namo gyventoją iškėlė per langą ir perdavė medikams. Medikai moterį išvežė į gydymo įstaigą. Name, kuriame kilo gaisras, autonominio dūmų detektoriaus nebuvo.
Penktadienį, 9.34 val., Kauno rajone, Samylų seniūnijoje, Gervėnupio kaime, ugniagesiai gelbėtojai, vykdydami skenduolio paiešką, už 10 metrų nuo kranto, 2 metrų gylyje, po ledu rado žmogaus kūną.
10.38 val., gautas pranešimas, kad Kaišiadorių rajone, kelio Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė 12-ajame kilometre, du automobiliai nuvažiavo nuo kelio, prispausti trys žmonės. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, nuo kelio buvo nuvažiavęs ir ant šono apvirtęs automobilis „BMW X5“, kuriuo važiavo du suaugusieji ir vienas mažametis vaikas. Į kitą šalikelę buvo nuvažiavęs „Volvo V60“, juo važiavo du suaugusieji ir trys vaikai.
Ugniagesiai gelbėtojai iš „Volvo V60“ automobilio iškėlė du vaikus. Ugniagesiai gaivino sąmonę praradusius vaikus, kol atvyko medikai.
Gaivinimą tęsė atvykę medikai, tačiau vaikų išgelbėti nepavyko. Vėliau medikai konstatavo abiejų berniukų mirtį.
Taip pat du suaugusiuosius ugniagesiai gelbėtojai iš automobilio iškėlė ir perdavė juos medikams. Automobiliu BMW vykę žmonės iki ugniagesių atvykimo išlipo patys. Visus žmones medikai išvežė į gydymo įstaigą apžiūrai.
Šeštadienį, 8.41 val., Radviliškyje, Giedraičių gatvėje, šulinyje pastebėtas galimai nuskendusios moters kūnas. Ugniagesiai gelbėtojai atidarė medinį šulinio dangtį ir, panaudoję parankines priemones, ištraukė iš šulinio moters kūną.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Kėdainių rajone, Krakių seniūnijoje, Krakių miestelyje, ugniagesiai gelbėtojai gelbėjo tvenkinyje skendusius dešimt šernų. Pranešimas buvo gautas šeštadienį, 10.58 val.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, šernai buvo beveik perbridę upę ir iki kranto jiems buvo likę 2 metrai. Ugniagesiai gelbėtojai išlaužė ledą, kad šių gyvūnų banda galėtų išlipti iš upės.
11.18 val. ugniagesių gelbėtojų pagalbos šaukėsi žmogus – įlūžus ledui, jis su šuniu įsmuko į eketę tvenkinyje. Nelaimė įvyko Mažeikių rajone, Reivyčių seniūnijoje, Reivyčių kaime. Žmogus, įlūžęs į tvenkinį, išlipo pats, o šuo liko vandenyje ir skendo. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję gelbėjimo roges, ištraukė šunį, kuris nuo kranto buvo nutolęs apie 20 metrų.
Ugniagesiai gelbėtojai sekmadienį 20 kartų vyko šalinti vėjo padarinių. Daugiausia iškvietimų sulaukta Klaipėdos apskrityje – trylika kartų, Telšių apskrityje – šešis kartus, Alytaus apskrityje – vieną kartą. Tą dieną, 9.24 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Rumpiškės gatvėje, kieme ant automobilio „Škoda“ užvirto medis. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, medį supjaustė ir patraukė nuo automobilio.
Naujausi komentarai