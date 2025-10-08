Didžiulis gaisras miesto centre: prakalbo liudininkai

„Pranešta, kad dega namas, o atvykę radome, kad dega už pastato tiesiog sublokuoti sandėliukai. Degė atvira liepsna“, – sakė pajėgų valdymo skyriaus specialistas Vytenis Žvykas.
Į gaisro vietą skubėjo penkios ugniagesių autocisternos, o viena pagrindinių Kauno gatvių buvo visiškai uždaryta daugiau nei valandai. Žmonės per gaisrą nenukentėjo – kaimynai laiku pastebėjo į dangų kylant dūmų stulpus, tačiau sandėliukai sudegė visiškai. Ir nors iš pirmo žvilgsnio tai galėjo atrodyti kaip nelaimingas atsitikimas, aiškėja, kad šis gaisras galėjo būti tyčinis – siekiant, kad užsidegtų namas šalia.
Sudegęs pastatas stovi vos už kelių žingsnių nuo gyvūnų globos įstaigos. Tą patį rytą ji sulaukė grasinimų iš vyro, prieš kurį jau pradėtas ne vienas tyrimas.
„Taip, jis šiandien ryte buvo atėjęs. Aš negaliu kaltinti to žmogaus tiesiogiai. Manau, kad policijos pareigūnai atsisuks kameras ir pasižiūrės, kur jis nuėjo. Mes jo neįsileidom, kadangi bijojom“, – kalbėjo „Nuaro“ vadovė Jurgita Gustaitienė.
Grasinimų gyvūnų globėjai buvo sulaukę ir anksčiau. Konfliktas su Kaune gerai žinomu vyru kilo dar rugpjūtį, kai gyvūnų globėjų rankas pateko po miestą klaidžioję du šunys. Po kiek laiko pasirodęs jų savininkas reikalavo augintinius susigrąžinti, tačiau gyvūnų globėjai jų negrąžino.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Tie šuniukai buvo pabėgę ir buvo rasti. Policijos pareigūnai ir Kauno savivaldybės miesto darbuotojai tuos šuniukus perdavė į prieglaudą. Vienas buvo ženklintas, kitas – ne. Nepateikė dokumentų, įrodančių jų kilmę ar įsigijimą. Mes paprašėme, vadovaujantis įstatymais, nustatyti, kam tie šunys priklauso ir ar jie įsigyti teisėtai“, – pasakojo J. Gustaitienė.
Neseniai tas pats vyras iš privačios teritorijos buvo pavogęs ir šios įstaigos vadovės šunį.
„Buvo pavogtas šuo, dėl to reiškia jau turimą ikiteisminį tyrimą – buvo pagrobtas įmonės turtas. Jis ne tik šneka, bet ir daro. Kadangi sugebėjo pavogti mūsų augintinį iš privačios valdos, dėl to toks ir mūsų įtarimas, kad tie du šuniukai yra ne jo, bet taip pat jie gali būti vogti“, – teigė J. Gustaitienė.
Vos per kelias valandas po gaisro policija įtariamąjį sulaikė.
„Pirminiais duomenimis paaiškėjo, kad įtariamas padegimas. Dirbant karštais pėdsakais mūsų pareigūnai netrukus sulaikė 63 metų vyrą, kuris šiuo metu yra uždarytas į areštinę. Vyras teisėsaugos pareigūnams žinomas, pradėtas tyrimas dėl gaisro“, – nurodė Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Šiuo metu vyro atžvilgiu tiriamos trys bylos – dvi iš jų dėl šuns vagystės ir viešosios tvarkos pažeidimo.
Naujausi komentarai