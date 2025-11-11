Dingusios 14-metės paieška nuvedė pas neblaivius suaugusius, priglaudusius ir daugiau nepilnamečių

Apie minėtos 14-metės paieškos kulminaciją užsimenama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje apie praėjusios ugniagesių gelbėtojų budėjimo paros iškvietimus. Kaune užregistruoti iškvietimai baigiami informacija apie tai, kad 3.09 val. sulaukta policijos prašymo atidaryti vieno buto, esančio Sąjungos aikštės daugiabutyje, duris. Informacija baigiama tuo, kad atvykus nurodytu adresu, ugniagesių gelbėtojų, ginkluotų specialia technika, pagalbos jau nereikėjo.
Panašu, kad minėto buto savininkas bei jo svečiai, išgirdę, kad policija kviečia pagalbon ugniagesius, nusprendė atidaryti buto duris patys. Tokiomis aplinkybėmis minėtame bute buvo rasta neblaivi kompanija, kurioje be suaugusių vyrų buvo ir nepilnamečių mergaičių bei vienas paauglys. Tačiau, nors buvo, kaip jau užsiminta, 3 val. nakties, su policijos pagalba ieškota tik vienos minėtame bute rastos 14-metės.
Pasak Kauno policijos atstovės, dėl šios paauglės iš Jonavos gatvės dingimo pirmadienį, apie 22 val., kreipėsi jos mama. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, pavyko nustatyti, kad 14-metė gali būti minėtame Sąjungos aikštės bute.
Minėtame bute policijos rasti keli neblaivūs nepilnamečiai perduoti tėvams bei globėjams. Apie šią situaciją informuota ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Nutraukę ikiteisminį tyrimą dėl 14-metės paieškos, teisėsaugininkai dabar sprendžia, kokį naują tyrimą pradėti po to, kas buvo konstatuota jos ieškant.
Naujausi komentarai