Drama Jonavoje: šaulys prašė leisti grįžti į nuomojamą butą Kaune, bet dabar jo namais bus kalėjimas

Gresia ilgi metai už grotų
Ikiteisminiam tyrimui dėl pasikėsinimo nužudyti policijos pareigūną vadovaujantis Kauno apygardos prokuroras prašė teismo suimti D. P. maksimaliam pirminiam leistinam trijų mėnesių terminui, nurodydamas du iš trijų tam būtinus pagrindus – kad paliktas laisvėje, jis gali pasislėpti nuo tyrimą atliekančių teisėsaugininkų arba trukdyti šiam tyrimui.
D. P. pareikštas įtarimas dėl pasikėsinimo nužudyti valstybės tarnautoją dėl jo atliekamų pareigų vykdymo, už ką gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
Toks įtarimas jam pareikštas, remiantis surinktais duomenimis, kad tą vakarą policijos pareigūnams atvykus pagal pranešimą dėl pavojingo asmens, įtariamasis, būdamas neblaivus, jiems grasino ginklu ir ne mažiau kaip tris kartus iššovė į vieną iš jų. Pareigūnui spėjus atsitraukti, buvo apgadintas tarnybinis policijos automobilis.
„Ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad tokiais veiksmais pasikėsinta nužudyti valstybės tarnautoją – policijos pareigūną dėl jo atliekamų tarnybos pareigų“, – akcentuojama pirmadienį po pietų išplatintame prokuratūros pranešime.
Prašė nesuimti
D. P. dalyvavo teismo posėdyje, kuriame spręstas jo suėmimo klausimas, nuotoliniu būdu iš policijos areštinės. Ir, portalo kauno.diena.lt duomenimis, kaip ir jo advokatas, prašė neskirti jam minėtos griežčiausios kardomosios priemonės. Jie prašė vietoj suėmimo skirti intensyvią priežiūrą, nurodydami, kad šią kardomąją priemonę D. P. galėtų atlikti savo nuomojamame bute Kaune.
Kauno apylinkės teismas savo sprendimą, ar tenkinti minėtą prokuroro prašymą privalėjo paskelbti pirmadienį, nes naktį į sekmadienį į Kauno policijos areštinę pristatyto D. P. sulaikymo terminas dviem paroms be Temidės leidimo baigsis ateinančią naktį.
Prokuroro prašymą nagrinėjusi Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė jį tenkino pilnai.
Visuomenei pranešta nedelsiant
Kaip jau rašyta, naktį į sekmadienį, prieš pat vidurnaktį, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė apie ieškomą asmenį, gimusį 1980 metais, kuris šeštadienį, 21.51 val., galimai neblaivus laužėsi į vieną Jonavos P. Vaičiūno gatvės butą. Šiam pranešimui suteikus „smurto artimoje aplinkoje“ kvalifikaciją ir „B“ kategoriją bei atvykus į įvykio vietą, įtariamasis kelis kartus šovė į pareigūnus ir pasišalino. Pirminiais duomenimis, nei pastarieji, nei gyventojai nenukentėjo.
Minėtas policijos pranešimas apie ieškomą asmenį buvo baigiamas perspėjimu, kad jis ginkluotas, bei prašymu pastebėjus įtariamąjį, kurio nuotrauka išplatinta, nedelsiant informuoti apie tai skubios pagalbos telefonu 112. Tuo pačiu informuojant, kad Jonavoje įvestas specialusis planas „Sulaikymas“, kuriame dalyvauja gausios policijos pajėgos.
Vėliau pranešta, kad Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai apie 2 val. nakties sulaikė ieškomą asmenį Chemikų gatvėje, išlaužę patalpos, kurioje jis slėpėsi, duris. Sulaikomas jis priešinosi, dėl ko panaudotos specialiosios priemonės.
Girtas vairavo BMW?
Išaušus rytui, Policijos departamento suvestinės patikslino: „Birželio 13 d. 21.51 val. Bendrajame pagalbos centre gautas moters (gim. 1959 m.) pranešimas, kad Jonavoje, P. Vaičiūno g., į jos butą laužiasi galimai neblaivus giminaitis. Policijos pareigūnams atvykus prie Chemikų g. esančio namo, jie prie laiptinės pamatė ieškomą vyrą (gim. 1980 m.), kuris, rankoje laikydamas daiktą, galimai panašų į revolverį, pradėjo šaudyti į Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK pareigūnų pusę. Įvykio metu nei pareigūnai, nei kiti asmenys nenukentėjo. Pirminiais duomenimis, apgadintas tarnybinis automobilis „VW Transporter“. Birželio 14 d., apie 1.35 val., Jonavoje, Chemikų g., bute, sulaikytas neblaivus (1,31 prom.) įtariamasis (gim. 1980 m.), kuris uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už pasikėsinimą nužudyti.“
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, tą šeštadienio vakarą D. P. ieškojo savo sutuoktinės, važinėdamas automobiliu BMW. Šūviai nuaidėjo prie P. Vaičiūno gatvės daugiabučio, kuriame ji pastaruoju metu gyveno su vaikais, kol remontuojamas jų butas.
D. P. policija aptiko, bandant išlaužti laiptinės, kurios durų kodo jis nežinojo, duris. Ir apie tai, kad jis greičiausiai čia atvyks pranešė kiti asmenys, pas kuriuos agresyviai nusiteikęs D. P. prieš tai ieškojo sutuoktinės.
Teistas ir užsienyje
Po šūvių į pareigūną, D. P. pabėgo iš įvykio vietos, palikęs savo automobilį. Tačiau po pusketvirtos valandos buvo sulaikytas kaimyninėje Chemikų gatvėje esančiame remontuojamame šeimos bute, kuris yra judviejų su sutuoktine nuosavybė.
Kokia D. P. pozicija dėl jam pareikšto įtarimo, nekomentuojama. Kaip ir tai, ar rastas ginklas.
D. P. – jau keturis kartus teistas. Tiesa, seniai ir teistumai jau išnykę.
Jis du kartus teistas Lietuvoje ir vieną kartą Ispanijoje už vagystes. Tačiau ketvirtas D. P. teistumas, buvęs Lietuvoje 2012 metais, – dėl viešosios tvarkos pažeidimo, nesunkaus sveikatos sutrikdymo bei turto sužalojimo.
Pirminiais duomenimis, ir pastaruoju metu jis daugiausiai laiko buvo užsienyje, nors dirba vienoje Lietuvoje registruotoje UAB, kuri jį ten komandiruodavo.
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