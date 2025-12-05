 Dviejų merginų nužudymai turi iškalbingų sąsajų, o viena auka ir įtariamasis registruoti ten pat

Teisėsaugos atstovų spaudos konferencija
2025-12-05 09:25

Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius ketvirtadienio kriminalus šalyje primena 2009-ųjų spalio 5-osios suvestinę, kurioje taip pat buvo dvi per vieną dieną Kaune užregistruotos žmogžudystės, kurias lydėjo garsiai nuskambėję Garliavos įvykiai. Šį kartą apie dviejų jaunų merginų nužudymą Dainavos mikrorajono daugiabučiuose pranešama vienodai – kad jos aštuonių valandų skirtumų buvo rastos mirusios ir su kūno sužalojimais. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, iš tikrųjų abu atvejai – beveik identiški.

Dviejų merginų nužudymai turi iškalbingų sąsajų, o viena auka ir įtariamasis registruoti ten pat / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Ir antroji nužudytoji buvo rasta su žaizda kakle ir gulinti ant grindų. Jai taip pat nuo 12 val. negalėjo prisiskambinti nei draugas, nei tėvai. Kol galiausiai kažkas iš jų atvyko į šios 24-erių metų merginos gyvenamąją vietą viename Pramonės prospekto daugiabutyje ir, negalėdami patekti į jos butą, paprašė specialiųjų tarnybų pagalbos. Toks pranešimas buvo gautas 19.46 val. O ugniagesiams gelbėtojams apie 20.30 val. išpjovus diskiniu pjūklu šio buto trečiajame aukšte šarvuotas duris, ir konstatuota jau antra per aštuonias valandas Kaune žmogžudystė.

11
Pirminiais duomenimis, ir antroji nužudytoji minėtą butą nuomojo. Ji taip pat buvo registruota ne Kaune, o Alytaus apskrityje.

Duomenų, kad abi nužudytosios galėjo būti pažįstamos, teisėsaugininkai penktadienio ryte teigė neturintys. Ir buvo linkę patikslinti, kad tebeieškomas įtariant pirmąja žmogžudyste Benas Mikutavičius, gimęs 1996 m., kuris lig šiol policijai buvo nežinomas, nėra pirmosios nužudytosios, kuriai buvo 22-eji, draugas, o tik pažįstamas. Jis, kaip ir velionė, registruotas Tauragės apskrityje.

Vienoje iš policijos išplatintų B. Mikutavičiaus nuotraukų, pranešant apie jo paiešką, jis įamžintas ketvirtadienį prie daugiabučio V. Krėvės prospekte, kuriame gyveno pirmoji nužudytoji, su pilna kuprine. Tačiau teisėsaugininkai teigia neturintys duomenų, kad nužudytosios butas galėjo būti apvogtas.

Kauno apskr. VPK nuotr.

Ketvirtadienį prašę neskubėti sieti abiejų žmogžudysčių, penktadienį jau teisėsaugininkai teigia, kad yra tiriamos visos įmanomos versijos.

27
Kviečiame žiūrėti teisėsaugos atstovų spaudos konferenciją tiesiogiai:

Šiame straipsnyje:
nužudymai
nužudymas kaune
jaunos moters nužudymas
jaunos moters nužudymas Kaune

