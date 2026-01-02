Mirtini šūviai Sargėnuose: pirmoji 2026-ųjų žmogžudystė Kaune užregistruota tepraėjus parai

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, nelaimėlį praeiviai aptiko gulintį sniege dar gyvą.
Apie tai Bendrasis pagalbos centras apie 6.30 val. sulaukė dviejų pranešimų.
Vienas skambinęs asmuo teigė, kad Endriejavo gatvėje gulintis sužalotas vyras paprašė jo iškviesti pagalbą, nes yra peršautas. Skambinusysis tikino, kad jis nieko apie šį įvykį nežino – jo nematė, nors pareigūnams kilo tam tikrų įtarimų. Ir prašė paskubėti, nes sužeistasis gęsta akyse.
Po kurio laiko sulaukta dar vieno vyro skambučio. Šis teigė, kad išsirengus vykti į darbą, gatvėje aptiko sužalotą žmogų, šalia kurio stovi kitas vyras. Šis teigė jau pranešęs apie tai Bendrajam pagalbos centrui.
Pirminiais duomenimis, sužeistasis gulėjo ne per toliausiai automobilio. Tačiau neaišku – ar savo, ar jam jau pagalbą iškvietusio asmens, ar kažkieno kito.
Antrasis asmuo, pranešęs apie šį įvykį, teigė nei vieno iš minėtų dviejų vyrų nepažįstantis ir negirdėjęs jokių šūvių. Tiesa, galėjo būti panaudotas ginklas su duslintuvu arba visa tai įvyko kažkur kitur, iš kur atbėgo sužeistasis.
Greitosios pagabos medikai rado sužalotąjį jau vangios būsenos. Ir nedaugžodžiavo. „Atvejis – išskirtinis“, – tik tiek pavyko iš jų išpešti.
Kauno policijos atstovė buvo dar paslaptingesnė. Pasiteiravus, ar gatvėje aptikto vyro sužalojimai – šautiniai, ji teigė, kad į šį klausimą atsakys teismo medicinos ekspertai. Tačiau netrukus patikslino, kad į Kauno klinikas atvežtas 1980 m. gimęs sužalotasis jose mirė.
Neatsakė policijos atstovė, pas kurią siuntė budėtojai, ir į kitą klausimą – ar tikrai į šio įvykio vietą yra atvykęs šarvuotis su automatais ginkluotais pareigūnais, apie ką pranešama socialiniuose tinkluose. Atsakyta, kad vis dar dirbama įvykio vietoje.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pareigūnams bandant sužinoti, ar velionis spėjo ką nors daugiau papasakoti vienam iš jam pagalbą kvietusių asmenų, pirminiais duomenimis, gauta informacija, kad esą užpuolikas yra namuose.
Pasak Kauno policijos atstovės, nužudytasis – Kauno apskrities gyventojas.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo patikėtas su organizuotu nusikalstamumu besigalinėjantiems Kauno kriminalistams bei prokurorams.
Vidurdienį Policijos departamento atstovė Revita Janavičiūtė BNS pranešė, kad antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai sulaikė 1974 metais gimusį įtariamąjį.
