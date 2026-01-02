Mirtini šūviai Sargėnuose: ir auka, ir įtariamasis siejami su organizuotu nusikalstamumu

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, kol kas tiriamos kelios galimos šios žmogžudystės versijos, teoriškai tinkančios tokiam atvejui: kažkokios sąskaitos, galimas konfliktas dėl moters bei konfliktas girtaujant. Tiesa, pastaroji, pirminiais duomenimis, mažiausiai tikėtina.
Dar aiškinamasi ir, ar žmogžudystei panaudotą ginklą įtariamasis laikė teisėtai.
Tačiau jau aišku, kad įvykio metu name, prie kurio buvo aptiktas sunkiai sužeistas jo šeimininko svečias, buvo ir daugiau asmenų – ne tik jiedu.
Panašu, kad vienas iš pranešusiųjų Bendrojo pagalbos centro telefonu 112 apie gatvėje gulintį peršautą žmogų ir buvo galimas šio įvykio liudytojas. Nors iš pradžių jis buvo linkęs prisistatyti praeiviu, bet vėliau pareigūnams atskleidė, kad įtariamasis – šalia esančiame name. O kadangi turėta žinių, kad jis ginkluotas, nuspręsta nerizikuoti ir pasikviesti pagalbon tokių asmenų sulaikymo operacijomis besispecializuojančius „Aro“ pareigūnus.
Pastarieji šturmavo įtariamojo namo apie 9.30 val. Pirminiais duomenimis, jį sulaikant apsieita be incidentų.
Kaip jau rašyta, Bendrasis pagalbos centras apie 6.30 val. sulaukė dviejų pranešimų apie šį įvykį.
Vienas skambinęs asmuo teigė, kad Endriejavo gatvėje gulintis sužalotas vyras paprašė jo iškviesti pagalbą, nes yra peršautas. Skambinusysis tikino, kad jis nieko apie šį įvykį nežino – jo nematė, nors pareigūnams kilo tam tikrų įtarimų. Ir prašė paskubėti, nes sužeistasis gęsta akyse.
Po kurio laiko sulaukta dar vieno vyro skambučio. Šis teigė, kad išsirengus vykti į darbą, gatvėje aptiko sužalotą žmogų, šalia kurio stovi kitas vyras. Šis teigė jau pranešęs apie tai Bendrajam pagalbos centrui.
Antrasis asmuo, pranešęs apie šį įvykį, teigė nei vieno iš minėtų dviejų vyrų nepažįstantis ir negirdėjęs jokių šūvių.
Galiausiai pasitvirtino viena iš galimų versijų, kodėl negirdėta šūvių – viskas įvyko ne gatvėje, o įtariamojo namuose, iš kurių sužeistasis išbėgo į gatvę pagalbos.
Greitosios pagalbos medikai rado sužalotąjį jau vangios būsenos. Ir nedaugžodžiavo. „Atvejis – išskirtinis“, – tik tiek pavyko iš jų išpešti.
Kauno policijos atstovė buvo dar paslaptingesnė. Pasiteiravus, ar gatvėje aptikto vyro sužalojimai – šautiniai, ji teigė, kad į šį klausimą atsakys teismo medicinos ekspertai. Tačiau netrukus patikslino, kad į Kauno klinikų skubios pagalbos skyrių atvežtas sužalotas Kauno apskrities gyventojas, gimęs 1980 m., jose mirė.
Atvejis – išskirtinis.
Neatsakė policijos atstovė, pas kurią siuntė budėtojai, ir į kitą klausimą – ar tikrai į šio įvykio vietą yra atvykęs šarvuotis su automatais ginkluotais pareigūnais, apie ką pranešama socialiniuose tinkluose. Atsakyta, kad vis dar dirbama įvykio vietoje.
Beje, taip teigta, kaip paaiškėjo, jau po įtariamojo, gimusio 1974 m., namo šturmo ir jo sulaikymo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo patikėtas su organizuotu nusikalstamumu besigalinėjantiems Kauno kriminalistams bei prokurorams.
Naujausi komentarai