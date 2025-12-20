Gangsteriai su šortais užpyko, kad teismas paliko juos laisvėje?

Kaip jau rašyta, paskelbus prieš mėnesį nuosprendį aštuoniems šį išpuolį surengusiems, remiantis jo vaizdo įrašais, gangsteriams su šortais, paaiškėjo, kad didžioji dauguma jų Temidės skirtas bausmes jau atliko, kol teismas nagrinėjo šią beveik dvejus metus jame įstrigusią bylą. Nors didžiąją dalį šio laiko buvo laisvėje – po to, kai vienas paskui kitą buvo paleisti iš suėmimo, perdavus šią bylą teismui.
O tie, kuriems skirtas prokurorės prašytas įkalinimas, sulaukė švelnesnių už siūlytas bausmių ir dar atidedant jų vykdymą vieneriems arba pusei metų.
Laisvės atėmimas vieneriems metams skirtas tik Vitalijui Zakrževskiui ir Lukui Ščerbinskui, kurie dalyvavo šiame, cituojant prokurorę, per visą Lietuvą nuskambėjusio reto įžūlumo išpuolyje dar neišnykus jų teistumui už ankstesnius nusikaltimus. O Rokui Sipavičiui, kuris buvo suimtas trumpiausią laiką – tik du mėnesius, skirtas laisvės atėmimas pusei metų.
Tačiau visiems trims skirto įkalinimo vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant juos dalyvauti elgesio pataisos programoje ir tuos vienerius metus neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų, t. y. iš Kauno arba pakaunės, be Probacijos tarnybos leidimo bei dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje. T.y. realiai jie nubausti tik minėtais apribojimais vieneriems metams.
Kitiems penkiems šio išpuolio dalyviams: galimam jo organizatoriui Gyčiui Kukliauskui, Edgarui Rezajevui, Juozui Minkevičiui, Tadui Mučinskui ir Karoliui Kavaliauskui skirtas laisvės atėmimas nuo keturių iki šešių mėnesių, t.y. kiek jie buvo suimti iki nuosprendžio paskelbimo. Ir įskaičiavus šį laiką į skirtas bausmes, konstatuota, kad jos jau atliktos.
Nepaisant tokio tolerantiško Temidės verdikto, šį nuosprendį apskundė ne tik jau atlikusieji jiems skirtas bausmes, bet ir nuteistieji „bausmės vykdymo atidėjimu.“ Kartu su savo advokatais jie prašo aukštesnės instancijos teismo dar švelnesnės bausmės arba visiško išteisinimo.
Šį nuosprendį apskundė ir prokurorė, siūliusi įkalinti V. Zakrževskį bei L. Ščerbinską pustrečių metų, o kitus šešis jų bendrininkus – dviem metams, teigdama, kad švelnesnės bausmės nebus jiems veiksnios.
Be to, prokurorė siūlė ir konfiskuoti valstybės naudai vieną iš automobilių – „VW Golf“ su Norvegijos Karalystės valstybiniais numeriais, kuriuo dalis išpuolio dalyvių atvyko į nusikaltimo vietą, o po to iš jos pasišalino. Prokurorė teigė, kad tai – bešeimininkis turtas, nes suradus asmenį, kurio vardu šis „VW Golf“ registruotas Norvegijoje, šis teigė pardavęs jį per tarpininkus K. Kavaliauskui. Tačiau, kadangi šis su juo iki galo neatsiskaitė, jis automobilio neišregistravęs.
Prokurorė prašė teismo įvertinti atskirąja nutartimi ir nukentėjusiųjų poziciją, turėdama galvoje, kad jų parodymai nesutapo su vaizdo kamerų įrašais, nė vienas iš jų nesikreipė dėl šio išpuolio į policiją, su ja nebendradarbiavo ir vengė vykti pas teismo medicinos ekspertus. O vieną iš nukentėjusiųjų – Egidijų Smailį siūlė nubausti ir už vengimą atvykti į teismą bei duoti parodymus.
Tačiau teismas minėtą „VW Golf“ grąžino K. Kavaliauskui. O dėl prokurorės siūlymo įvertinti nukentėjusiųjų poziciją bei E. Smailio vengimą atvykti į teismą bei duoti parodymus skelbiant nuosprendį nepasisakė.
Minėtus skundus nagrinės Kauno apygardos teismas. O devintasis šio išpuolio dalyvis – Dalius Dambrauskas tebesislapsto iki šiol. Nors, kaip buvo ironizuojama po nuosprendžio paskelbimo, išgirdęs, kaip nubausti jo bendrininkai, turėjo pats atvykti pas teisėsaugininkus.
