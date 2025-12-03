Garliavoje, apleistame automobilyje, rastas pistoletas, granatos ir šimtai šovinių

Rastos ir paimtos metalinės dėžutės, kuriose buvo penkios rankinės granatos ir pistoletas „Beretta“ bei 350 šovinių, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
Kauno rajone, Garliavoje, Vasario 16-osios gatvėje, apleistame automobilyje „Smart“, – netikėtas radinys.
Rastos ir paimtos metalinės dėžutės, kuriose buvo penkios rankinės granatos ir pistoletas „Beretta“ bei 350 šovinių, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
Arsenalas rastas antradienio vakarą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
