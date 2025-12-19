NATO neigia, kad, pasikeitus JAV politikai, Ukrainai tiekiama mažiau ginklų

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai pranešė „Reuters“.
Paklaustas, ar po to, kai D. Trumpas liovėsi mokėti įnašus, bent kiek sumažėjo teikiamos karinės pagalbos apimtys, NATO saugumo pagalbos ir mokymų Ukrainoje (NSATU) pavaduotojas generolas majoras Maikas Kelleris atsakė, kad „ne, visiškai ne.“
Pasak jo, jokios pertraukos nebuvo. „Procesas tiesiog tęsėsi, ir JAV juk nelaukia, kol bus apmokėta. Vos tik paskelbiama apie vieną (PURL) paketą, pasipila medžiagos“, – pridūrė jis.
M. Kelleris taip pat pažymėjo, kad 2025 m. pagal NSATU misiją Kijevas gavo apie 220 tūkst. tonų karinės pagalbos. Tai prilygsta maždaug 9 tūkst. sunkvežimių, 1,8 tūkst. geležinkelio vagonų ir 500 lėktuvų, pakrautų ginklais, šaudmenimis ir kita medžiaga.
„To niekada negana. Bet bent jau to pakanka tam, kad Ukraina galėtų tęsti kovą“, – pasakė jis.
Pažymėtina, kad didžioji dalis karinės pagalbos šiuo metu tiekiama per centrą Lenkijos Žešuvo mieste, tačiau M. Kelleris sakė, kad iki sausio pabaigos NATO vadovybės žinion turėtų pereiti dar vienas Rumunijoje įsikūręs logistikos centras.
Kaip pranešė „Ukrinform“, NATO Tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas pagyrė Ukrainos karininkų darbą NATO ir pabrėžė, kad pagrindiniai mainai patirtimi vyksta bendrame mokymo ir analizės centre.
Naujausi komentarai