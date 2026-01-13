 Iš fronto – į nusikaltėlių rankas: Ukraina sustabdė didelę nelegalios ginkluotės partiją

Iš fronto – į nusikaltėlių rankas: Ukraina sustabdė didelę nelegalios ginkluotės partiją

2026-01-13 11:40
LNK.lt inf.

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) ir nacionalinė policija demaskavo nusikalstamą grupuotę, bandžiusią parduoti vieną didžiausių „trofėjinės“ ginkluotės partijų per visą plataus masto karo laikotarpį.

SBU pranešė, kad per teisėsaugininkų operaciją Kyjivo ir Dnipropetrovsko srityse buvo neutralizuota nusikalstama grupuotė, kuri buvo parengusi pogrindiniam pardavimui didelę „trofėjinės“ ginkluotės partiją.

Teisėsaugos pareigūnai sulaikė grupuotės organizatorių, du jo bendrininkus ir tris nusikalstamo pasaulio atstovus, bandžiusius realizuoti ginklus ir amuniciją.

Tarp iš įtariamųjų paimtų daiktų – 75 šaunamieji ginklai, įskaitant Kalašnikovo automatus, taip pat 38 kovinės granatos, daugiau nei 20 detonatorių, 2 granatsvaidžiai ir 13 tūkst. šovinių.

SBU nuotr.

Bylos duomenimis, grupuotės nariai iš pradžių slapta išgabendavo „prekes“ iš fronto zonų ir sandėliuodavo jas slėptuvėse.

Sugadintai ginkluotei atkurti įtariamieji savo gyvenamosiose patalpose buvo įrengę pogrindines dirbtuves, o naujas dalis užsakydavo per specializuotas interneto platformas.

Atstatę ginklų kovines savybes, nusikaltėliai susirado pirkėjų. Jais tapo vietinių nusikalstamų grupuočių atstovai, galėję šią ginkluotę panaudoti nusikaltimams.

SBU nuotr.

SBU ir nacionalinė policija nusikalstamos grupuotės narius demaskavo dar pasirengimo parduoti ginklus etape.

„Visi įtariamieji buvo sulaikyti „nusikaltimo vietoje“, bandant parduoti kovinius ginklus“, – rašoma SBU pranešime.

Per kratas pogrindinėse dirbtuvėse ir gyvenamosiose patalpose papildomai buvo rasta 13 tūkst. įvairaus kalibro šovinių ir didelės pinigų sumos grynaisiais.

SBU nuotr.

Sulaikytiesiems šiuo metu pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis, padaryto iš anksto susitarusių asmenų grupės. Taip pat gali būti pareikšti ir kiti kaltinimai.

Jie suimti. Jiems gresia iki 7 metų laisvės atėmimo.

Šiame straipsnyje:
Ukraina
SBU
Ukrainos saugumo tarnyba
nelegali prekyba ginklais
ginklų kontrabanda
trofėjinė ginkluotė
juodoji rinka
karo ginklai
ginklai
šoviniai
granatos
sprogmenys
nusikaltėliai

