Į kampą įsprausta Temidė negalėjo paskelbti nuosprendžio prekeiviams Pietų Amerikos moterimis

To dar nebuvo: Kauno apylinkės teismas nesugebėjo šiandien paskelbti nuosprendžio Ekvadoro ir Venesuelos piliečiams Henry Daniel Acosta Romero, Yulianni Maria Sandoval Sarmientos ir Yuleida Maria Leon Sarmientos, kaltinamiems organizavus Kaune bei kituose Lietuvos miestuose prostitucijos paslaugas, kurias teikė Venesuelos ir Kolumbijos pilietės. Nors ši byla, nepaisant to, kad visas jos turinys buvo verčiamas į ispanų kalbą, buvo išnagrinėta per tris posėdžius, nes minėta trijulė pripažino jai pareikštus kaltinimus, dėl ko šiai bylai pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Panašu, kad atėjus laikui išgirsti lietuviškos Temidės verdiktą, Venesuelos pilietės bandė ją pergudrauti.