 Į Šilainius sulėkė tarnybos: bute – vaiko klyksmas

Į Šilainius sulėkė tarnybos: bute – vaiko klyksmas

2026-06-17 17:39 diena.lt inf.

Trečiadienio pavakarę į Šilainių mikrorajoną Kaune sulėkė visos specialiosios tarnybos.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, birželio 17 d. apie 17 val. buvo gautas pranešimas, kad viename daugiabutyje Baltų prospekte verkia vaikas, o buto durų niekas neatidaro.

Į įvykio vietą išsiųsti du policijos ekipažai, ugniagesių ir medikų brigados.

Ugniagesiams patekus į butą, jo viduje buvo rasta nukritusi moteris, kuri nesugebėjo atsikelti, nes krisdama prasiskėlė galvą. Medikai moterį išvežė į gydymo įstaigą.

Vaikas, dėl kurio klyksmo sulėkė specialiosios tarnybos, liko su namo sugrįžusiu tėčiu.

Šiame straipsnyje:
Baltų prospektas
specialiosios tarnybos
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Šilainiai

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