Į Šilainius sulėkė tarnybos: bute – vaiko klyksmas

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, birželio 17 d. apie 17 val. buvo gautas pranešimas, kad viename daugiabutyje Baltų prospekte verkia vaikas, o buto durų niekas neatidaro.
Į įvykio vietą išsiųsti du policijos ekipažai, ugniagesių ir medikų brigados.
Ugniagesiams patekus į butą, jo viduje buvo rasta nukritusi moteris, kuri nesugebėjo atsikelti, nes krisdama prasiskėlė galvą. Medikai moterį išvežė į gydymo įstaigą.
Vaikas, dėl kurio klyksmo sulėkė specialiosios tarnybos, liko su namo sugrįžusiu tėčiu.
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