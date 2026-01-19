 Į teatrą Kaune lėkė tarnybos: per spektaklį sužalota aktorė

2026-01-19 14:49 diena.lt inf.

Savaitgalį Kauno valstybiniame lėlių teatre buvo sužalota aktorė Indrė Taločkaitė-Endriukaitė.

Nelaimė įvyko šeštadienį, sausio 17-ąją, apie vidurdienį. Tuo metu aktorė vaidino spektaklyje „Tikroji pelenės istorija“. Jis buvo ką tik prasidėjęs. 

„Aktorė patyrė traumą spektaklio metu dėl nulūžusio dekoracijų elemento laikiklio“, – portalui kauno.diena.lt sakė Lėlių teatro atstovė Urtė Grigaliūnaitė-Levišauskė.

Į įvykio vietą Kaune, Laisvės alėjoje, buvo iškviesti medikai ir policijos pareigūnai. Kokius sužalojimus I. Taločkaitė-Endriukaitė patyrė, teatro atstovai neatskleidžia dėl asmens duomenų apsaugos.

„Galime tik patvirtinti, kad suteikus būtinąją pirmąją pagalbą ji buvo išleista gydytis į namus. Šiuo metu gydymas namuose tęsiamas“, – teigė U. Grigaliūnaitė-Levišauskė.

Tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, per minėtą spektaklį ant aktorės užkrito akumuliatorinė baterija. Dėl to ji kraujavo.

Tądien 12.13 val. iškvietimo į Kauno valstybinį lėlių teatrą sulaukę policininkai, nuvykę rado aktorę, apžiūrimą medikų. Pasak policijos pareigūnų, I. Taločkaitė-Endriukaitė pretenzijų dėl nelaimės niekam neturėjo ir pareiškimo nerašė.

