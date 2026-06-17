Įminta šokiruojanti Domeikavos mįslė: nustatytas šaulys, rastas ir ginklas

Kaip jau rašyta, pranešimu apie šį įvykį buvo pradedamos tos paros Policijos departamento suvestinės. Jose teigta: „Birželio 5 d. apie 15.20 min. Kauno rajone, Domeikavos kaime, iš pravažiuojančio automobilio nenustatytas asmuo galimai šovė iš šratinio ginklo. Įvykio metu suskaldytas gatvėje stovėjusio nepilnamečio (gim. 2011 m.) rankoje laikyto mobiliojo ryšio telefono korpusas. Nepilnametis nesužalotas. Surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą“, t.y. pradėtas šio įvykio aplinkybių patikslinimas.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, praėjusią savaitę, t.y. nelaukus, kol pasibaigs minėtam patikslinimui skirtas dešimties dienų terminas, buvo nuspręsta pradėti ir ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, už kurį gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Toks sprendimas priimtas, išsiaiškinus, kad į penkiolikmetį galimai šauta, šiam stovint prie Domeikavos gimnazijos ir bendraujant vaizdo skambučiu su draugu bei laukiant atvykstančio tėvo. Būtent šis ir pranešė Bendrajam pagalbos centrui, ką jam papasakojo sūnus, atvykus pas jį maždaug po minutės nuo galimo šūvio.
Penkiolikmetis teigė, kad bekalbant telefonu pajuto, kad į šį kažkas atsitrenkė, t.y. išgirdo netikėtą garsą, po ko, pakėlęs galvą, pamatė pravažiuojantį automobilį, kurio vairuotojo langas buvo atidarytas.
Atvykus tėvui, ieškant minėto automobilio dar apvažiuotas gretimas kvartalas. O po to pranešta apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, nustatyti įtariamąjį pareigūnams padėjo Domeikavoje įrengtos vaizdo kameros. Joms užfiksavus galimo šaulio automobilį „Mercedes-Benz“, praėjusį pirmadienį viename Sargėnų adrese buvo atlikta krata, per kurią minėtame automobilyje aptiktas ir šratinis šautuvas, ir jam skirti šoviniai. O įtarimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo pareikštas ten gyvenančiam devyniolikmečiui, registruotam Užimtumo tarnyboje ir besinaudojančiam minėtu močiutės vardu registruotu automobiliu.
Įtariamojo biografija lig šiol buvo švari. Ir jis savo kaltę pripažįsta, gailisi bei pasiryžęs atlyginti padarytą žalą.
Devyniolikmetis pareigūnams teigė įsigijęs minėtą ginklą, kuriam nereikia jokio leidimo, pramogai – šaudymui į tuščius butelius miške. O tą birželio 5-osios popietę kaimyninėje Domeikavoje šovęs į pėsčiųjų perėjos, esančios prie vietinės gimnazijos, kelio ženklą, nors tuo metu lijo bei buvo prastas matomumas, ir nuvažiavo.
Jis pasakojo matęs kitą dieną internete informaciją iš policijos suvestinių apie Domeikavoje apšaudytą telefonu kalbėjusį paauglį, tačiau nebuvo tikras, kad tai jo darbas. Esą sąžinė pradėjo graužti tik pamačius naują portalo kauno.diena.lt publikaciją apie šį įvykį, pasirodžiusią praėjusį penktadienį, kurioje buvo jau daugiau informacijos apie šį įvykį bei įvardyta jo vieta. Devyniolikmetis tikina, kad jau buvo beveik apsisprendęs eiti į policiją ir prisipažinti, tačiau pareigūnai atvyko į jo namus patys.
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