Išpuolis Kauno ligoninėje: nuo agresyvaus lankytojo nukentėjo apsaugininkas

Remiantis policijos suvestinėmis, rugsėjo 30 d. apie 21.20 val., šioje gydymo įstaigoje, apsaugos darbuotojui bandant nuraminti vyrą, gimusį 1985 m., pastarasis papurškė apsaugininkui į veidą dujų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Įtariamasis, kuriam nustatytas 2,13 prom. girtumas, sulaikytas.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad įtariamasis viešosios tvarkos pažeidimu atėjo minėtu laiku aplankyti šioje ligoninėje gulinčio savo draugo. Ir, panašu, kad bandė pas jį patekti per Skubios pagalbos skyrių, nes ligoninės durys jau buvo užrakintos, kadangi jau buvo pasibaigusios lankymo valandos.
Apsaugos darbuotojui pasipriešinus tokiam neblaivaus svečio norui, kilo konfliktas. Jo kulminacija tapo svečio kontrataka, išsitraukus dujų balionėlį.
Po šios kontratakos nebalaivus karštakošis puolė bėgti. Tačiau buvo nukentėjusiojo sugautas. Pirminiais duomenimis, jau už Skubios pagalbos skyriaus ribų.
Policijos areštinėje atsidūręs sulaikytasis – gerai žinomas teisėsaugai dėl savo teistumų už vagystes bei viešosios tvarkos pažeidimus.
Kol kas šis kaunietis sulaikytas 48 valandoms, bet, panašu, kad dėl jo suėmimo į teismą nebus kreiptasi, nes Temidės tarnai taikyti šios griežčiausios kardomosios priemonės už nesunkius nusikaltimus, kokiems priskiriamas viešosios tvarkos pažeidimas, nelinkę.
Kauno ligoninės atstovas Patris Židelevičius portalui kauno.diena.lt pateikė komentarą dėl šio įvykio.
Atvykėlis atrodė akivaizdžiai neblaivus ir turėjo nugertą stipraus alkoholio butelį, jis nebuvo įleistas.
„Rugsėjo 30 d. vakare į LSMU Kauno ligoninės Šančių padalinio Skubios pagalbos skyrių pristatęs asmuo apsaugos darbuotojui paaiškino atėjęs aplankyti savo draugo. Kadangi pacientų lankymo valandos jau buvo pasibaigusios, be to, atvykėlis atrodė akivaizdžiai neblaivus ir turėjo nugertą stipraus alkoholio butelį, jis nebuvo įleistas. Jis pradėjo elgtis agresyviai, tad darbuotojas iškvietė papildomą apsaugos ekipažą ir policiją. Tačiau atvykėlis nenurimo ir, išsitraukęs kišenėje turėtą dujų balionėlį, papurškė į apsaugininką. Galiausiai asmuo buvo sulaikytas ir perduotas policijai.
Po įvykio apsaugos darbuotoją apžiūrėjo medikai ir suteikė jam pagalbą. Pacientai ar kiti darbuotojai per įvykį nenukentėjo.
Kauno ligoninė bendradarbiauja su tyrimą atliekančia policija: bus perduoti vaizdo įrašai, suteikta kita reikalinga informacija“, – teigiama atsiųstame komentare.
