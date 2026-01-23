Judrioje Kauno sankryžoje – „Ford“ ir „Mini Cooper“ avarija: vairuotojams prireikė medikų

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį Europos prospekto ir Lakūnų plento sankryžoje buvo gautas sausio 23 d. 7.10 val.
Kaip teigta, automobilis „Ford“ kliudė automobilį „Mini Cooper“. Pirminiais duomenimis, vairuotojai skundžiasi krūtinės skausmu. Pasak įvykio liudininkų, į eismo įvykio vietą sulėkė trys greitosios pagalbos medikų brigados.
Policijos pareigūnai dirba avarijos vietoje. Kol kas nežinoma, ar vairuotojai buvo blaivūs.
