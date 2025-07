Kaktomuša skubant į nieko gero nežadantį iškvietimą: gydymo įstaigoje atsidūrė trys žmonės

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad buvo gautas pranešimas, jog galėjo kažkas nutikti dviem senjorams, kuriems nepavyksta prisikambinti jų artimiesiems. Į eismo įvykį patekusius ugniagesius gelbėtojus pakeitusiems jų kolegoms, patekus į senolių butą pentajame aukšte autokeltuvu, jie abu išvežti greitosios medikų į gydymo įstaigą.

Pranešimą, kad viename Savanorių prospekto penkiaaukštyje gyvenanti neįgali slaugoma 70-metė neatsiliepia seseriai telefonu, kaip ir jos penkeriais metais vyresnis vyras, Bendrasis pagalbos centras užregistravo 16.37 val.

Skambinusioji teigė, kad atvykus pas juos į namus, niekas neatidaro durų, todėl ji baiminasi, kad kažkas galėjo nutikti.

Nurodytu adresu pasiųsta autocisterna iš Mituvos gatvėje įsikūrusios Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandos už keturių minučių nuo šio pranešimo, važiuodama per raudoną Birželio 23-iosios gatvės ir Savanorių prospekto šviesoforo signalą su įjungtais šviesos ir garso signalais, susidūrė su autobusiuku „Ford Transit“, ženklintu „City Bee“ logotipu. Pastarąjį vairavo 2004 m. gimęs Ukrainos pilietis. Kaip ir ugniagesių gelbėtojų autocisternos vairuotojas, gimęs 1971 m., jis buvo blaivus.

Pasak Kauno policijos atstovės, jos kolegoms, taip pat atsidūrusiems šio eismo įvykio vietoje važiuojant į kitą iškvietimą, ugniagesių gelbėtojų autocisternos vairuotojas teigė, kad prieš įvažiuodamas į sankryžą jam degant raudonam šviesoforo signalui, praleido į ją per žalią signalą įvažiavusius automobilius, o autobusiuko, su kuriuo susidūrė, nepastebėjo.

Kaip jau užsiminta, po šio eismo įvykio minėtus senjorus jau gelbėjo kiti ugniagesiai. Į šį iškvietimą jie suvažiavo net iš trijų komandų. Įvartinus, kad senjorų buto, esančio penktame aukšte, durys – šarvuotos, išsikviestas ir autokeltuvas iš pagrindinės Kauno ugniagesių gelbėtojų būstinės Nemuno gatvėje.

Pasikėlus juo ir įleidus į butą greitosios medikus, netrukus šie išsikvietė pagalbon dar vieną kolegų ekipažą.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinės pranešimas apie šį iškvietimą baigiamas tuo, kad 17.41 val. abu senjorai išnešti iš namų į greitosios medicinos pagalbos automobilius.

Per tą laiką į gydymo įstaigą buvo išvežtas ir su ugniagesių gelbėtojų autocisterna susidūręs 21-erių metų Ukrainos pilietis. Jis nuvežtas tyrimams į Kauno klinikas, kadangi skundėsi galvos svaigimu. Be to, greitosios medikai konstatavo jam stiklo duženų padarytus sužalojimus.

Policijos departamento suvestinės trečiadienio ryte patikslino, kad automobilio „Ford Transit“, susidūrusio su ugniagesių autocisterna įvažiuojant į sankryžą iš dešinės ir jam degant leidžiamam signalui, vairuotojas buvo paguldytas į ligoninę stebėjimui.