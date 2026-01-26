„Kalbėkite su savo vaikais“: jei ne šančiškė, viskas galėjo baigtis tragedija

Žemųjų Šančių bendruomenės narė kreipėsi į tėvus, kad šie kalbėtų su vaikais, kur žiemą pramogauti saugu, o kur – ypač pavojinga. Moteris pasakojo, kad kelis mažamečius ji nuvijo nuo Nemuno pakrantės, kur jie akmenimis bandė pramušti ledą. Tada vaikai ėmė čiuožinėti nuo kalniuko, kurio apačioje – tekanti upė, tad iki nelaimės – vienas žingsnis.
„Prašau, kalbėkit su savo vaikais apie saugumą. Tikiuosi pamatys šių vaikų tėvai mano įrašą. Radau juos pakankamai arti ledo krašto daužant ledą su akmenimis. Paprašiau eiti į krantą, paaiškinau, kad nėra saugu, nes upė srauni ir įlūžus išlipti nepavyks“, – apie prie Nemuno žaidžiančius vaikus rašė Eglė.
„Aišku, vaikų vaizduotė piešė scenarijų, kad jie nuplauks ir išlips kitame Nemuno krante ir kad ledas storas, bent 7 cm, taigi, tikrai nieko jiems nenutiks. Visgi, man nesitraukiant, jie bent akimirkai atėjo arčiau kranto“, – kaip akylai stebėjo vaikus, tęsė šančiškė.
Bendruomenės narė nurodė, kad nors vaikai nulipo nuo Nemuno kranto ledo, tačiau nesaugios pramogos nesibaigė.
„Vos man paėjus toliau, jie pradėjo čiuožinėti kalnu, kur čiuožimas baigiasi 3-4 m nuo neužšalusios Nemuno dalies. Vienas vyras bandė kalbint, kad pavojinga, vaikai nekreipė dėmesio. Vėl grįžau ir jau griežčiau liepiau eiti prie kalniukų, kur čiuožinėja visi vaikai, arba palydėsiu juos iki jų namų ir pakalbėsim su jų tėvais. Nuėjo link saugesnių kalniukų, bet nežinau, ar tikrai nuėjo, ar tik palaukė, kol nueisiu aš iš jų akiračio… Prašau, kalbėkit su vaikais arba nepaleiskit vienų. Bus tikrai skaudu, kai atsitiks nelaimė“, – rašė Eglė.
Šis įrašas Žemųjų Šančių bendruomenės grupėje itin palaikytas. Vietiniai gyventojai džiaugėsi, kad moteris nebuvo abejinga ir nepaliko vienų vaikų ant ledo. Tiesa, buvo ir tokių, kurie atkreipė dėmesį į tai, kad patys suaugusieji rodo blogą pavyzdį vaikams ir patys lipa ant Nemuno ledo, kuris upėje – labai apgaulingas. Pasidalytoj nuotraukoje matyti, kad suaugęs žmogus gerokai nuėjęs ledu nuo kranto.
