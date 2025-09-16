Kaune apvogta parduotuvė: policija ieško šio vyro

Anot policijos, rugpjūčio 19 d. apie 16.30 val. Kaune, Varnių g., iš parduotuvės pavogti alkoholiniai gėrimai ir maisto produktai. Padaryta turtinė žala siekia apie 178 eurus.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 664 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
