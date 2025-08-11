 Kaune – negyva moteris

Kaune sekmadienio rytą rasta negyva moteris.

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugpjūčio 10 d., apie 08.40 val., Kaune, Baltų prospekte, bute, rastas mirusios 58-erių moters kūnas.

 Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

