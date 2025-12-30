Kaune – negyvas žmogus

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia, kad pirmadienį, 20.05 val., sulaukė policijos pranešimo iš Kaune esančios A. Ramanausko-Vanago gatvės, jog reikia atidaryti duris, viduje yra galimai miręs žmogus.
„Ištraukiamosiomis kopėčiomis pasikelta iki trečiame aukšte esančio buto, laužtuvu atidarytas langas, įleisti policijos pareigūnai. Viduje rastas miręs žmogus“, – skelbiama ugniagesių paros įvykių suvestinėje.
Negyvas asmuo rastas ir Prienų rajone.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad pirmadienį, 10.19 val., sulaukė pranešimo iš Putrišių kaimo, Lankų gatvės.
Pranešta, kad namo viduje mato gulinčią moterį, ji neatidaro durų.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai atidarė namo duris, įleido medikus ir policijos pareigūnus. Viduje rasta moteris be gyvybės ženklų.
