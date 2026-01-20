Mirė buvęs ilgametis „Lapteviečių“ pirmininkas Jonas Markauskas

„Žmogaus, kurio visas gyvenimas buvo paskirtas vienam tikslui – kad tūkstančių lietuvių kančia amžinojo įšalo žemėje niekada nebūtų pamiršta“, – teigiama pranešime.
J. Markauskas gimė 1946 metais Rusijoje, Trofimovsko saloje, pačioje atšiauriausioje tremties vietoje prie Laptevų jūros. Jo tėvai, mokytojai, kartu su dviejų ir vienerių metų vaikais buvo ištremti per pirmąjį masinį trėmimą 1941-ųjų birželį.
1957 metais šeima iš tremties su keturiais vaikais grįžo į Lietuvą. Čia J. Markauskas baigė Kauno 19-ąją vidurinę mokyklą, 1975 metais – Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą, kur įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. Nuo 1970-ųjų jis dirbo Kauno technologijos universitete, nuo 1991-ųjų – Skaičiavimo centro direktoriaus pavaduotoju, nuo 2002-ųjų – Informacinių technologijų plėtros instituto direktoriaus pavaduotoju.
„Prasidėjus Atgimimui, J. Markauskas visa širdimi pasinėrė į tremties atminties įamžinimą. Su vienminčiais tremtiniais inicijavo ir dalyvavo istorinėje ekspedicijoje „Lena-89“. Tai buvo viena pirmųjų ir svarbiausių kelionių į tolimąją Šiaurę, kurios metu prie Arkties vandenyno ieškota tremtinių kapaviečių, statomi atminimo kryžiai, o svarbiausia – į Lietuvą parvežti pirmieji artimųjų palaikai“, – teigia Genocido centras.
1992 metais Arkties tremtiniams įkūrus broliją „Lapteviečiai“, J. Markauskas tapo jos vadovu, daugiausia dėmesio skyrė istorinės atminties išsaugojimo darbams.
Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse „Lapteviečiai“ įkūrė ir puoselėjo Tautos tremties ir rezistencijos sektorių, nuolat rūpinasi Dalios Grinkevičiūtės ir kitų tremtinių rašytinio palikimo išsaugojimu bei sklaida, 2018 metais įsteigė D. Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medalį.
J. Markauskas su Jonu Ryčiu Puodžiumi buvo paminklo lietuvių tremtiniams Jakutske iniciatoriai. Nors dėl Rusijos valdžios pasipriešinimo paminklo nebuvo leista išvežti, J. Markauskas pasirūpino, kad šis rastų vietą Vilniuje, Aukų gatvėje, šalia Genocido aukų muziejaus, tapdamas visų Lietuvos tremtinių kančių simboliu.
„Lapteviečiai“ išleido per 20 knygų, 2000 metais tarptautiniam kongresui Komunizmo nusikaltimams įvertinti jie kaip kaltinamąjį dokumentą parengė knygą „Lietuviai Arktyje“ ir jos vertimus į anglų, rusų ir prancūzų kalbas.
J. Markauskas aktyviai bendradarbiavo su Jakutijos visuomenininkais, padėjo vietos gyventojams atrasti jų pačių nutylėtą istoriją.
Už savo veiklą J. Markauskas 2003 metais buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 2014 metais jo šeima pelnė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“.
Naujausi komentarai