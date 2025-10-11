Kaune pavogtas automobilis

Kaip praneša policija, 4.09 val. M. Gimbutienės gatvėje pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Kia Sorento“, pagamintas 2016 metais.
Nuostolis – 15 tūkst. eurų, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
