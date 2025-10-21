 Kaune pavogtas automobilis vos per kelias valandas rastas Vilniuje

Kaune pavogtas automobilis vos per kelias valandas rastas Vilniuje

2025-10-21 18:34 diena.lt inf.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, vykdydami kriminalinės policijos operaciją, susijusią su automobilių vagystėmis, vos per kelias valandas surado pavogtą automobilį ir sulaikė įtariamąjį.

Kaune pavogtas automobilis vos per kelias valandas rastas Vilniuje
Kaune pavogtas automobilis vos per kelias valandas rastas Vilniuje / Policijos nuotr.

Spalio 20 d. apie 08.15 val. Kaune, Pramonės pr., pastebėta, kad iš daugiabučio kiemo pavogtas automobilis „Land Rover“ (pagamintas 2004 m.). Padaryta turtinė žala siekė apie 3000 eurų.

Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų ir jau tą pačią dieną, apie 10.25 val. Vilniuje, Savanorių pr., surado pavogtą automobilį ir sulaikė šiuo nusikaltimu įtariamą teisėsaugos pareigūnams žinomą Kauno rajono gyventoją (gim. 1998 m.). Paaiškėjo, kad sulaikytasis neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės.

Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai dėl šio įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą. Vagišiui gresia laisvės atėmimas iki trejų metų. 

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorai.

 

 

Šiame straipsnyje:
pavogtas automobilis
surado pavogtą automobilį
policijos pareigūnai
automobilis Land Rover

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų