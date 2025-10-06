Šakių rajone pavogtas automobilis, Tauragėje – mikroautobusas

Kaip skelbia Policijos departamentas, sekmadienį 10.53 val. Tauragės policija gavo pranešimą, kad tą pačią dieną apie 3.30 val. Ramovės gatvėje iš namo kiemo pavogtas mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, pagamintas 2014-aisiais, su jame įrengta poliuretano purškimo įranga.
Bendras nuostolis – 29 tūkst. 952 eurai.
Tuo metu apie 22 val. Šakių rajone esančiame Panovių kaime į vyro, gimusio 1970-aisiais, namą, savininkui atidarius duris, įsiveržė vyras, gimęs 1998 metais.
Jis sumušė šeimininką ir pagrobė namo kieme stovėjusį automobilį „VW Passat“, pagamintą 2001 metais.
Nukentėjusysis, suteikus medikų pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Materialinis nuostolis nustatinėjamas, įtariamasis uždarytas į areštinę, automobilis surastas.
