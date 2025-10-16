 Kaune rastas negyvas vyras

2025-10-16 10:58 diena.lt inf.

Trečiadienio vakarą Kaune buvo rastas negyvas vyras.

Kaune rastas negyvas vyras / Asociatyvi Vilmanto Raupelio nuotr.

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, spalio 15 dieną, apie 22 val., V. Krėvės pr., savo bute, rastas 65-erių mirusio vyro kūnas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

