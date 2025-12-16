 Kaune ugniagesiai gelbėjo purve iki kelių įklimpusią moterį

Kaune ugniagesiai gelbėjo purve iki kelių įklimpusią moterį

2025-12-16 08:53
BNS inf.

Kaune, Josvainių gatvėje, pirmadienio vakarą ugniagesiai gelbėjo purve įklimpusią moterį, antradienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Kaune ugniagesiai gelbėjo purve iki kelių įklimpusią moterį
Kaune ugniagesiai gelbėjo purve iki kelių įklimpusią moterį / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Apie 19. 40 val. Priėmimo skyriaus darbuotoja pranešė, kad ligoninės kieme, statybvietėje, moteris įklimpo purve, negali išlipti.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai padėjo senyvo amžiaus moteriai, įklimpusiai purve iki kelių, išlipti.

Šiame straipsnyje:
įklimpo į purvą
gelbėjo moterį
Kaune įklimpo į purvą

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų