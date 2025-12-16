Kuriozas vidiniame ligoninės kieme: ištraukti senolę iš purvo spąstų sugebėjo tik ugniagesiai

Pasak Kauno policijos atstovės, jos kolegos išskubėjo į šią ligoninę, 19.03 val. gavę pranešimą, kad dingo senolė, kurią žentas buvo atvykęs iš šios gydymo įstaigos pasiimti. Išėjus iš ligoninės, ji kažkur nuėjo ir niekaip nepavyksta jos rasti.
Panašu, kad senolė aptikta tik maždaug po pusvalandžio paieškų, kuriose dalyvavo ne tik policija, bet ir ligoninės darbuotojai. Ji rasta vidiniame šios gydymo įstaigos kieme esančioje, pirminiais duomenimis, naujojo Priėmimo skyriaus statybvietėje – įklimpusi purve, kaip teigta kviečiant pagalbon ugniagesius, iki liemens. Apie tai pranešusi, anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinių, Priėmimo skyriaus darbuotoja teigė, kad jie patys ištraukti nelaimėlės nepajėgia.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, jos kolegos iš Šilainių komandos, pasiekę įvykio vietą per dvylika minučių, ištraukė nelaimėlę, kuri buvo įklimpusi iki kelių, per septynias minutes, t.y. 19.57 val. Taigi, panašu, kad ji murkdėsi šiame purve apie valandą.
Anot Kauno policijos atstovės, išgelbėtoji – gimusi 1942 metais. Ir daugiau jokios pagalbos jai tą vakarą nereikėjo.
