Kaunietė: ant grindinio – Lenkijos futbolo sirgaliai

„Su draugėmis sekmadienį prieš 18 val. vaikščiojom Laisvės alėja. Pastebėjom daug lenkų futbolo sirgalių. Jie vaikščiojo nemažais būriais, visi juodai apsirengę. Girdėjosi daug žodžių iš k raidės (k***a), buvo gana nejauku. Džiaugėmės, kad patruliuoja policija. Staiga pamatėme, kad policija Laisvės alėjoje, ties „Miesto sodo“ kavine, ant grindinio paguldė pora jaunų lenkų sirgalių. Jie ramiai gulėjo, galima sakyti, nejudėdami. Dėl ko tuos vaikinus ant grindinio paguldė, neįsivaizduoju“, – pasakojo moteris.
Primename, kad sekmadienio vakarą Kaune vyks Lietuvos ir Lenkijos futbolo rinktinių rungtynės, kurių metu komandos rungsis dėl kelialapio į 2026 metų Pasaulio futbolo čempionatą. Policijos pareigūnai ruošėsi įvairiems scenarijams dėl Lenkijos futbolo sirgalių elgesio. Kauniečiai jau anksčiau pastebėjo galimai lenkų paliktus pėdsakus mieste.
Papildysime.
Naujausi komentarai