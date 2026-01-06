 Įspėja: sostinės gatvėje vieną valandą bus ribojamas eismas

2026-01-06 13:03
BNS inf.

Antradienio vakarą Vilniuje dalyje Ukmergės gatvės dėl policijos eksperimento bus laikinai ribojamas eismas.

Įspėja: sostinės gatvėje vieną valandą bus ribojamas eismas / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Kaip antradienį pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, eismas bus ribojamas nuo 19 iki 20 val. Ukmergės gatvėje, ties viaduku su Šeškinės gatve, važiavimo kryptimi nuo centro link Ateities gatvės.

„Planuojama atlikti kliūties matomumo eksperimentą, todėl laikinai bus ribojamas eismas kelio atkarpoje Ukmergės gatve nuo Ozo gatvės iki nuvažiavimo į Fabijoniškių gatvę, ties „Rimi“ parduotuve“, – rašoma policijos pranešime

Eksperimentas bus vykdomas aiškinantis moters žūties pernai vasarį aplinkybes. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio, kurio metu žuvo žmogus.

Kaip rašė BNS, pernai vasarį Ukmergės gatvėje automobilis „VW Multivan“ partrenkė ir mirtinai sužalojo pėsčiąją.

Žuvo senyvo amžiaus moteris.

Vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino. Maždaug po pusvalandžio Fabijoniškių gatvėje rastas moterį patrenkęs automobilis, o šalia jo stovėjo neblaivus 1986 metais gimęs vyras.

Vyrui nustatyta 1,18 prom., jis, įtariamas vairavęs automobilį ir padaręs šį įvykį, buvo uždarytas į areštinę.

