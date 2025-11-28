 Dėl slidaus kelio Kupiškio rajone į griovį nuvažiavo policijos mašina

Dėl slidaus kelio Kupiškio rajone į griovį nuvažiavo policijos mašina

2025-11-28 09:20
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Dėl slidaus kelio Kupiškio rajone į griovį nuvažiavo policijos mašina, ja vykusi policininkė ir 15-metis policijos rėmėjas nenukentėjo.

Policija
Policija / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Kaip skelbia Policijos departamentas, avarija įvyko ketvirtadienio rytą, apie 7 val., Miliūnų kaime, kelyje Drūlėnai-Palėvenėlė-Alizava.

Policijos tarnybinis automobilis „Seat Leon“, vairuojamas tarnybos metu uniformuotos blaivios Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnės, esant slidžiai kelio dangai, nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Kartu vyko jaunasis policijos rėmėjas.

Eismo įvykio metu pareigūnė ir rėmėjas nenukentėjo, apgadintas automobilis.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
slidus kelias
avarija LT
avarija
eismo įvykis
policijos automobilis
policija
nuslydo nuo kelio

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų