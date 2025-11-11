 Panevėžyje automobiliui atsitrenkus į autobusą, per avariją nukentėjo trys pastarojo keleivės

Panevėžyje automobiliui atsitrenkus į autobusą, per avariją nukentėjo trys pastarojo keleivės

2025-11-11 10:50
Gytis Pankūnas (ELTA)

Panevėžyje pirmadienį automobiliui atsitrenkus į autobusą, nukentėjo trys pastarojo keleivės, pranešė policija.

Policija
Policija / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.57 val. Jono Basanavičiaus ir Vilniaus gatvių sankryžoje vyras (gimęs 1968 m.), vairuodamas automobilį „Opel“, rikiuodamasis į pirmą juostą, nepraleido važiuojančio pirma juosta autobuso „Mercedes-Benz“, kurį vairavo vyras (gimęs 1966 m.).

Eismo įvykio metu nukentėjo trys autobuso keleivės (gimusios 1959 m., 1971 m. ir 1977 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
policija
avarija LT
automobilis
autobusas
eismo įvykis
sankryža
nukentėjo keleivės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų