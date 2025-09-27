Panevėžyje neblaivus paspirtukininkas atsitrenkė į automobilį

Anot jos, penktadienį apie 21 val. Pušaloto gatvėje 1999 metais gimusio vyro vairuojamam automobiliui „Volkswagen Transporter“ įvažiavus į tuščią pėsčiųjų perėją, į automobilio kairįjį šoną atsitrenkė elektrinis paspirtukas OOK-TEK.
Juo važiavo 1993 metais gimęs vyras. Po susidūrimo šiam žmogui prireikė medikų pagalbos.
Patikrinus vairuotojų blaivumą, paaiškėjo, kad paspirtukininkas buvo neblaivus – nustatytas 1,31 promilės girtumas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
