 Skaudi avarija Klaipėdoje: lengvasis automobilis susidūrė su sunkvežimiu

Skaudi avarija Klaipėdoje: lengvasis automobilis susidūrė su sunkvežimiu

– vairuotoja išvežta į ligoninę
2026-01-23 20:42
Brigita Juodelytė

Penktadienio vakarą Klaipėdoje, Vingio gatvės ir Šilutės plento sankryžoje, įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė lengvasis automobilis ir sunkvežimis.

Kaip pranešė policija, 19.31 val. buvo gautas pranešimas apie avariją. Nurodoma, kad sankryžoje susidūrė dvi transporto priemonės – sunkvežimis ir lengvasis automobilis.

Pirminiais duomenimis, lengvojo automobilio vairuotoja patyrė sužalojimų. Į įvykio vietą atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai suteikė pagalbą nukentėjusiajai ir išvežė ją į gydymo įstaigą.

Avarijos vietoje dirba policijos pareigūnai, kurie aiškinasi įvykio aplinkybes. 

Dėl susidūrimo galėjo sutrikti eismas, vairuotojai raginami būti atidūs ir, jei įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus.

Įvykio aplinkybės ir tikslios avarijos priežastys bus nustatytos po tyrimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
eismo įvykis
sunkvežimis
lengvasis automobilis
susidūrė automobiliai
transporto priemonės
policija
greitoji medicinos pagalba
nukentėjo vairuotoja
šilutės plentas
Vingio gatvė
sankryža

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų