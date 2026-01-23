Skaudi avarija Klaipėdoje: lengvasis automobilis susidūrė su sunkvežimiu

Kaip pranešė policija, 19.31 val. buvo gautas pranešimas apie avariją. Nurodoma, kad sankryžoje susidūrė dvi transporto priemonės – sunkvežimis ir lengvasis automobilis.
Pirminiais duomenimis, lengvojo automobilio vairuotoja patyrė sužalojimų. Į įvykio vietą atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai suteikė pagalbą nukentėjusiajai ir išvežė ją į gydymo įstaigą.
Avarijos vietoje dirba policijos pareigūnai, kurie aiškinasi įvykio aplinkybes.
Dėl susidūrimo galėjo sutrikti eismas, vairuotojai raginami būti atidūs ir, jei įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus.
Įvykio aplinkybės ir tikslios avarijos priežastys bus nustatytos po tyrimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį?
