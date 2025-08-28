 Klaipėdoje susidūrė automobilis ir motociklas

Rugpjūčio 28-ąją, Klaipėdoje, Šilutės plente, įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas.

Klaipėdoje susidūrė automobilis ir motociklas / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

Pirminiais Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus duomenimis, pranešimas apie incidentą gautas apie 7.50 val. Įvykio vietoje stovėjo tamsiai pilkas „Volkswagen“ lengvasis automobilis su įjungtais avariniais žibintais, o už jo, tarp antros ir trečios eismo juostos, gulėjo mėlynas motociklas.

Laimei, žmonės per eismo įvykį, pirminiais duomenimis, nenukentėjo. Vairuotojai susitarė tarpusavyje ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.

