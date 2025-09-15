Kretingoje BMW susidūrė su mini automobiliuku: vairuotojams prireikė medikų pagalbos

Kaip praneša Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, mažajame automobilyje važiavo du asmenys – jie po eismo įvykio perduoti medikams. Pirminiais duomenimis, abu asmenys patyrė nesunkius sužalojimus.
Į įvykio vietą buvo iškviestos specialiosios tarnybos – policija, ugniagesiai bei greitosios pagalbos medikai. Po smūgio vienas iš automobilių nulėkė nuo kelio ir rėžėsi į tvorą.
Policijos automobiliai užtvėrė eismą sankryžoje, buvo ištiesta ir „Stop“ juosta.
Kol kas daugiau duomenų apie eismo įvykio aplinkybes nėra. Policija atkreipia dėmesį, kad pirminė informacija gali būti patikslinta.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai