2026-01-01 08:43
Jurgita Šakienė

Naujųjų metų išvakarės vienai kauniečių šeimai įsimins ilgam.

Kaunietį ištiko klinikinė mirtis, jį pavyko atgaivinti / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Vėlyvą rytą vaikštinėjęs 72 m. vyras susmuko. Pasirodo, jį ištiko klinikinė mirtis. Greta buvę žmonės akimirksniu iškvietė pagalbą ir konsultuojami patys ėmė gaivinti žmogų. Pranešimas užfiksuotas apie 10.30 val.

„Medikai atvyko labai greitai – maždaug per šešias minutes. Vyras buvo defibriliuotas, pavyko atstatyti kraujotaką, žmogus atgavo sąmonę. Ligonis sąmoningas reanimobiliu pristatytas į Kardiologijos reanimaciją“, – Greitosios medicinos pagalbos tarnybos budinti pamainos vyr. gydytoja džiaugėsi, kad bendrų pastangų dėka pavyko atgaivinti žmogų.

