Latvio pradėtą nusikaltimą po avarijos tęsęs kaunietis užsidirbo baudžiamąją bylą

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Tomas Dzikas. Tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2025 m. lapkričio 6 d., kai Rokiškio rajone, Kalneliškių kaime, Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnai sustabdė automobilį „Mercedes-Benz Sprinter“. Juo kaunietis neteisėtai gabeno užsieniečius.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis, telefonu susitaręs dėl migrantų gabenimo, minėtos dienos rytą į savo vairuojamą automobilį Rokiškio rajone įsisodino septynis neteisėtai valstybės sieną perėjusius ir nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčius užsieniečius – du Pakistano ir penkis Afganistano piliečius.
Bylos duomenimis, išvakarėse aštuoni neteisėti migrantai į Lietuvos teritoriją slapta buvo įvežti Latvijos piliečio. Tačiau automobiliui nuvažiavus nuo kelio vairuotojas žuvo, vienas užsienietis liko avarijos vietoje dėl patirtų sužalojimų, o likę septyni pasišalino iš įvykio vietos ir tęsė savo kelionę pėsčiomis, kol kitą rytą sutartoje vietoje buvo paimti Kauno gyventojo. Netrukus jis bei automobilio keleiviai buvo sulaikyti policijos pareigūnų.
Manoma, kad vyras už neteisėtą migrantų gabenimą turėjo gauti 1 tūkst. JAV dolerių piniginį atlygį.
Kauniečiui pareikšti kaltinimai.
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą žmonių gabenimą per valstybės sieną dėl savanaudiškų paskatų numato baudą arba laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.
