Kauno įmonėje – labai pavojinga situacija

Ugniagesių duomenimis, spalio 8 d. 15.01 val. buvo gautas įmonės darbuotojo pranešimas, kad Raudondvario plente, bendrovės teritorijoje, iš kažkokių detalių bėga gyvsidabris.
Paaiškėjo, kad atviroje teritorijoje į dešimtį maišų buvo sukrauti gamybos ir elektronikos radijo komponentai (kapsulės), užpildyti gyvsidabriu.
Ugniagesiai apsirengė cheminės apsaugos kostiumus ir atrinko gyvsidabrio kontaktinius jungiklius. Pažeisti jungikliai buvo sudėti į talpyklą, 10 kvadratinių metrų plote nukastas gruntas, jis sudėtas į statinę. Minėtas plotas buvo nupurkštas kalio permanganato tirpalu.
Anot PAGD, iš viso teritorijoje rasta 50 kontaktinių gyvsidabrio jungiklių: 25 buvo nepažeisti, dar tiek pat – pažeisti. Vienoje detalėje buvo apie 20 g gyvsidabrio.
Įmonė, kurioje įvyko incidentas, išsikvietė bendrovė „Žalvaris“ atstovus, su kuriais sutarta dėl įvykio likvidavimo baigiamųjų darbų.
