 Kauno pareigūnai tramdė girtus vyrus: vieni talžė moteris, kiti važinėjosi gatvėmis

Kauno pareigūnai tramdė girtus vyrus: vieni talžė moteris, kiti važinėjosi gatvėmis

2025-12-26 12:19 diena.lt inf.

Pirmąją Kalėdų dieną Kauno apskrityje pranešta apie konfliktus tarp neblaivių asmenų. O kai kurie, taip pat neblaivūs, važinėjosi gatvėmis.

Kauno pareigūnai tramdė girtus vyrus: vieni talžė moteris, kiti važinėjosi gatvėmis
Kauno pareigūnai tramdė girtus vyrus: vieni talžė moteris, kiti važinėjosi gatvėmis / Asociatyvi freepik nuotr.

Pasak Kauno apskrities policijos, gruodžio 25 d. apie 20 val. Kauno rajone, Ringaudų kaime, neblaivus (3,64 prom.) vyras, gimęs 1990 metais, smurtavo prieš neblaivią (2,02 prom.) moterį, gimusią 1978 metais.

Tą pačią dieną, apie 19.10 val., Jonavos rajone, Bukonių seniūnijos teritorijoje, neblaivus (2,64 prom.) vyras, gimęs 1979 metais, smurtavo prieš neblaivią (1,94 prom.) moterį, gimusią 1974 metais.

Pirmąją Kalėdų dieną policijos pareigūnai pričiupo ir neblaivių vairuotojų. Kaip teigiama, gruodžio 25 d. apie 17.55 val. Kaune, Baltų prospekte, automobilį „Toyota Avensis“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1974 metais. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,23 prom.

O gruodžio 26 d. naktį, apie 00.05 val., Jonavos rajone, kelyje Jonava–Upninkai, ties Karčių kaimu, automobilį „Seat Ibiza“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1986 metais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,82 prom.

Šiame straipsnyje:
kauno apskritis
Kalėdos
girti vairuotojai
konfliktai
mušė moteris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų