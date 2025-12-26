Per Kūčias ir Kalėdas – šūsnis neblaivių vairuotojų

Kai kurie apsvaigę vairuotojai atsidūrė areštinėse, o jų automobiliai buvo nugabenti į saugomas aikšteles.
Nemažai girtų vairuotojų įkliuvo per Kūčias
Per Kūčias, trečiadienį, 16.17 val., Telšiuose, Plungės gatvėje, neblaivus (2,38 prom.) vyras, (gim. 1965 m.), vairavo automobilį „Ford Mondeo“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę, skelbia policija.
Tą pačią dieną, apie 13.15 val., Kauno rajone, Piliuonos kaime, automobilis „Opel“, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 1995 m.), apgadino automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjusius automobilius „Mercedes-Benz“ ir „Volvo“.
Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,62 prom.
Ankstų rytą, apie 4.40 val., Šalčininkų rajone, Šalčininkų seniūnijoje, Zavišonių kaime, neblaivus (2,02 prom.) vyras (gim. 1995 m.) vairavo automobilį „Volvo“.
Trečiadienio vakarą, 19.55 val., Raseiniuose, Vilniaus gatvėje, neblaivus (1,81 prom.) vyras, gim. 1960 m., vairavo automobilį „VW Golf“, o 12.40 val. Šiauliuose, Ežero gatvėje, neblaivus (1,85 prom. ) vyras (gim. 1962 m). vairavo automobilį „Peugeot“ .
Vakare, apie 19.40 val., Vilniuje, Šiaurės Sodų 7-ojoje gatvėje, automobilis „Lexus“, vairuojamas moters, kliudė kitą automobilį „Lexus“ ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Automobilio vairuotojai (gim. 1988 m.) nustatytas 2,23 promilių girtumas.
Apie 23.20 val. Vilniuje, Laisvės prospekte, neblaivus (1,52 prom.) vyras (gim. 2003 m.) vairavo automobilį BMW.
Policija neblaivius vairuotojus gaudė ir naktimis
Lietuvos policija skelbė, kad prieš didžiąsias metų šventes sutelkė maksimalias gausias pajėgas – sugriežtino vairuotojų kontrolė, tikrinamas jų blaivumas. Policija įspėjo, kad visą gruodį keliuose dirbs dar daugiau pareigūnų – eismo kontrolė vyks be pertraukų ir be nuolaidų, o kiekvienas Kelių eismo taisyklių pažeidimas bus fiksuojamas griežtai. Nuo gruodžio 15 iki Naujųjų metų vyksta intensyvi blaivumo ir apsvaigimo nuo narkotikų kontrolė.
Policijos įspėjimai pasitvirtino – Vilniuje, Akmenėje ir kitose šalies vietovėse neblaivūs vairuotojai buvo gaudomi ir naktimis.
Naktį į ketvirtadienį, apie 00.02 val. Vilniuje, Olandų gatvėje, sustabdytas neblaivus (2,62 prom.) vyras (gim. 1988 m.). Jis vairavo automobilį „Škoda“.
Apie 1.10 val. Erfurto gatvėje, neblaivus (2,14 prom.) vyras (gim. 2006 m.) vairavo automobilį „Audi A6“.
Apie 1.55 val. Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte, automobilį „Opel Zafira“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1978 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,94 prom.
2.05 val. Radviliškio rajone, Vabalių kaime, buvo sustabdytas neblaivus (1,97 prom.) vyras, gim. 1979 m. Jis vairavo automobilį „Volkswagen Golf“.
Apie 3.49 val. Vilniaus rajone, Rudaminos seniūnijoje, Daubėnų kaime, automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas neblaivios (2,08 prom.) moters (gim. 2001 m.), kliudė stovintį automobilį „VW Polo“.
Po 9 val. Vilniaus rajone, Kalvelių seniūnijoje, Kalvelių kaime, automobilis „Lexus NX300H“, vairuojamas neblaivaus (2,41 prom.) vyro (gim. 2003 m.), įvažiavo į akmenų krūvą.
Apie 14.45 val. Panevėžio rajone, Ramygaloje, patikrinimui sustabdytas automobilis „Audi A4“, jo vairuotojui (gim. 1979 m.) nustatytas 1,91 prom. neblaivumas. Automobilis nugabentas į automobilių saugojimo aikštelę.
Apie 15.55 val. Alytuje, Naujojoje gatvėje, patikrinimui sustabdytas automobilis „VW Golf“, kurį vairavo neblaivus (3.31 prom.) vyras (gim. 1992 m.). Vairuotojas sulaikytas.
Apie 17.55 val. Kaune, Baltų prospekte, automobilį „Toyota Avensis“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1974 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,23 prom.
Apie 20.15 val. Vilniuje, Retkonių gatvėje, neblaivus (2,48 prom.) vyras (gim. 2000 m.) vairavo automobilį BMW.
20.40 val. Jurbarko rajone, Graužėnų kaime, automobilį „Audi A6“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1989 m.). Jam nustatytas 1,56 prom. girtumas. Automobilis išvežtas į saugojimo aikštelę.
Neblaivių vairuotojų jau sulaikyta ir antrąją Kalėdų dieną
Policija skelbia, kad neblaivių vairuotojų sulaikė ir antrąją Kalėdų dieną.
Naktį į penktadienį, apie 1. val., Visagine, Draugystės gatvėje, neblaivus (nustatytas 1,92 prom. neblaivumas) vyras (gim. 1993 m.) vairavo automobilį BMW. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
00.10 val. Akmenės rajone, Daubiškių kaime, neblaivus (1,90 prom.) vyras, gim. 1990 m., vairavo automobilį „Audi A4“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apie 00.05 val. Jonavos rajone, kelyje Jonava-Upninkai, ties Karčių kaimu, automobilį „Seat Ibiza“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1986 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,82 prom.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Dažniausiai tokius neblaivius vairuotojus teismai baudžia piniginėmis baudomis, perduota laiduotojams (dažniausiai šeimos nariams) ir konfiskuoja jų vairuotus automobilius. Jei automobiliai jiems nepriklauso (pavyzdžiui, įsigyti išsimokėtinai, arba priklauso draugams, giminaičiams), išieškoma mašinos sumą atitinkanti pinigų suma.
Tačiau jei neblaivūs vairuotojai kartoja pažeidimus, jie gali pakliūti už grotų – Utenos apylinkės teismas rugpjūtį paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje. Joje ukmergiškį M. A. buvo pripažintas kaltu dėl vairavimo išgėrus ir vengė vykdyti baudžiamojo poveikio priemones.
Byloje buvo nagrinėjamas pavasarį nutikęs įvykis, kai M. A. vairavo automobilį neblaivus (nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,63 promilių), neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę. Dar 2023 m. priimtu teismo nuosprendžiu jam buvo uždrausta penkerius metus vairuoti kelių transporto priemones.
Teismas paskyrė M. A. galutinę 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir uždraudė 7 metus naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones bei konfiskavo transporto priemonę.
Pati griežčiausia ir maksimalaus dydžio bausmė kaltinamajam paskirta, atsižvelgus į kaltinamąjį itin neigiamai charakterizuojančias aplinkybes – kaltinamasis padarė itin pavojingą nusikaltimą, galėjusį sukelti itin skaudžias pasekmes ne tik jo paties, bet ir kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtu, kai anksčiau jau keturis kartus buvo teistas už vairavimą esant neblaiviam ir du kartus už vengimą vykdyti baudžiamojo poveikio priemonę – teisės vairuoti transporto priemones uždraudimą, t. y. pripažinus jį recidyvistu.
Utenos teismas padarė išvadą, kad kaltinamasis jokių teigiamų išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, jam teismo skirtos bausmės neatgrasė jo nuo naujų nusikalstamų veikų darymo. Todėl, teismo vertinimu, tvirtinti bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskyrus griežčiausias ir maksimalaus dydžio bausmes.
