Per Kalėdas įkliuvęs girtutėlis „Toyotos“ vairuotojas – ne vienintelis: ką dar pričiupo policija?

Gruodžio 25 d. apie 17.55 val. Kaune, Baltų prospekte, automobilį „Toyota Avensis“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1974 metais. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,23 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai visoje Kauno apskrityje patikrino per 18,8 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta keturiolika neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,31 iki 2,86 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – gruodžio 24 d. apie 15.55 val. Kėdainių rajone, Krakių miestelyje., dviratį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1986 metais. Dviratininkui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,32 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 27 neblaivius vairuotojus, aštuoniolika vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
Naujausi komentarai